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Все учебные заведения, школы и детские сады в Киеве работают в штатном режиме, несмотря на значительное ухудшение погодных условий, сообщает пресс-служба КГГА.

«Родители имеют право самостоятельно принимать решение о посещении ребенком учебного заведения. В классах и группах, где в связи с непогодой будет отсутствовать большое количество детей, предусмотрено повторение материала по учебной программе», - отмечается в сообщении.

Напомним, 18 декабря в Киеве выпало около 30% месячной нормы осадков. Во вторник, 19 декабря, в Киеве ожидается ночью сильный снег, днем ​​– умеренный, ночью и утром порывы ветра 15-18 м/с, метель, на дорогах гололедица.
ForUm

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