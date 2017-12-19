Все учебные заведения, школы и детские сады в Киеве работают в штатном режиме, несмотря на значительное ухудшение погодных условий, сообщает пресс-служба КГГА.

«Родители имеют право самостоятельно принимать решение о посещении ребенком учебного заведения. В классах и группах, где в связи с непогодой будет отсутствовать большое количество детей, предусмотрено повторение материала по учебной программе», - отмечается в сообщении.

Напомним, 18 декабря в Киеве выпало около 30% месячной нормы осадков. Во вторник, 19 декабря, в Киеве ожидается ночью сильный снег, днем ​​– умеренный, ночью и утром порывы ветра 15-18 м/с, метель, на дорогах гололедица.