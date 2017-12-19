Администрация президента США Дональда Трампа заявила, что Россия вмешивается во внутренние политические дела стран во всем мире и определила Москву как соперника, несмотря на собственное заявление Трампа о более теплых связях с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом говорится в обновленной стратегии национальной безопасности США с подписью Трампа, пишет Украинская правда.

«С помощью модернизированных форм подрывной тактики Россия вмешивается во внутренние политические дела стран во всем мире», - говорится в 68-страничном документе.

В нем кратко упоминалось о возможном вмешательстве России в президентские выборы США в 2016 году.

«Россия использует информационные операции в рамках своих наступательных киберусилий, чтобы влиять на общественное мнение во всем мире. Ее кампании воздействия сочетают тайные разведывательные операции, фальшивых онлайн персонажей вместе с государственными средствами массовой информации, сторонними посредниками и платными пользователями социальных сетей или «троллями», - отмечают в стратегии нацбезопасности США.

Кроме России, угрозами США признали Китай, КНДР, Иран и террористические организации ИГИЛ и Аль-Каиду.

Кроме того, в документе Государственного департамента США, который видели журналисты Reuters, отмечается, что Россия хочет ослабить авторитет США относительно обязанностей Вашингтона перед европейскими странами.

«Россия пытается ослабить авторитет Америки в отношении ее обязательств перед Европой. С ее вторжениями в Грузию и Украину Россия продемонстрировала готовность применить силу для борьбы с суверенитетом государств региона», - говорилось в документе Госдепа, передает агентство.

Напомним, 12 декабря Трамп подписал закон об оборонном бюджете страны на 2018 год. Документ предусматривает предоставление Украине финансовой помощи в размере 350 млн долл. для сдерживания российской агрессии. Кроме того, 4,6 млрд долл. будут предоставлены союзникам Соединенных Штатов в Европе для противодействия России. При этом общий объем военного бюджета США на 2018 финансовый год составил 692 млрд долл. Для борьбы с Китаем американцы предпочитают использовать экономические рычаги.