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Российские представители в СЦКК не смогли пересечь линию разграничения через пункт пропуска «Майорское» в Донецкой области из-за обстрелов боевиков. Об этом сообщает украинская сторона СЦКК в Facebook.

«Боевики ОРДЛО продолжают цинично нарушать предоставленные ими же гарантии безопасности и режим прекращения огня. Так, 18 декабря 2017 около 17:00 они обстреляли с использованием РСЗО населенный пункт Новолуганское, что привело к массовым разрушениям и жертвам среди местного населения. На это же время должен был начаться переход линии разграничения офицерами российской стороны СЦКК через КПВВ «Майорское», который находится недалеко от района обстрела», - говорится в сообщении.

Учитывая угрожающую ситуацию, которая сложилась вдоль линии разграничения, а также соблюдая обязательства по обеспечению безопасности военнослужащих ВС РФ из состава СЦКК, украинская сторона СЦКК была вынуждена прекратить переход через КПВВ и перенести его на следующий день.

Напомним, с 19 декабря входящие в состав Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон на Донбассе (СЦКК) российские офицеры покинут территорию Украины. МИД Украины расценивает этот шаг как очередную провокацию.  Украинская сторона продолжит работу в Совместном центре, однако будет вынуждена вывести своих наблюдателей с оккупированной территории.

 
ForUm

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