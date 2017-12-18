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Для безопасного проезда транспорта во время осложнения погодных условий 18 декабря – осадков в виде сильного снега, метелей, порывов ветра – на территории Украины по состоянию на 13:00 задействовано 747 единицы спецтехники. В частности, на дорогах государственного значения работает более 400 единиц техники и до 900 работников, сообщает пресс-служба Укравтодора.

«Государственное агентство автомобильных дорог призывает всех автовладельцев быть особенно внимательными в период осложнения погодных условий! Соблюдайте Правила дорожного движения: не превышайте скорость, пользуйтесь ремнями безопасности, соблюдайте безопасную дистанцию ​​во время движения. При резком ухудшении погодных условий, по возможности воздержитесь от поездок на собственном транспорте на дальние расстояния», - говорится в сообщении.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций на дорогах обращайтесь по номеру горячей линии (044) 287-11-40 круглосуточно.

Напомним, с 6:00 до 12:00 18 декабря из-за снегопада был ограничен въезд крупногабаритного транспорта в Киев. 

По данным синоптиков, во вторник, 19 декабря, в Киеве ожидается ночью сильный снег, днем ​​– умеренный, ночью и утром порывы ветра 15-18 м/с, метель, на дорогах гололедица.
ForUm

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