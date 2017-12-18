Во вторник, 19 декабря, в связи с проведением новогодних и рождественских мероприятий на центральных улицах Киева будет частично ограничено движение всех видов транспорта. Об этом сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Украины.

Так, с 16:00 до 21:00 будет запрещено движение всех видов транспорта вдоль Владимирского проезда от ул. Малой Житомирской к Михайловской площади.

Полиция обращается к участникам дорожного движения с просьбой с пониманием отнестись к временным неудобствам, заблаговременно спланировать маршруты движения и соблюдать Правила дорожного движения.