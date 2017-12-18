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Прокуратура Киевской области завершила расследование в отношении прокурора Бориспольской местной прокуратуры, который в 2015 году специально и безосновательно отдал постороннему лицу автомобиль Bentley, находившийся в международном розыске

Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Прокурор подозревается в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) и ч. 5 ст. 191 (растрата чужого имущества, которое находилось в ведении, путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенное в особо крупных размерах) УК Украины.

«Досудебное расследование осуществлялось объективно и беспристрастно. Впрочем, адвокаты подозреваемого намеренно пытаются дискредитировать органы прокуратуры, распространяя информацию, которая не в полной мере соответствует фактическим обстоятельствам дела», - отмечается в сообщении.

Так, постановлением следственного судьи Печерского районного суда Киева предоставлено разрешение на осуществление принудительного привода подозреваемого для участия в проведении следственных и процессуальных действий. В связи с длительным невыполнением указанного постановления органами полиции и отсутствия информации о местонахождении подозреваемого, последний был объявлен в розыск.

По поводу возвращения автомобиля, в прокуратуре отметили, что подозреваемый, злоупотребляя служебным положением, выдал автомобиль Bentley стоимостью 890 тыс. гривен, который принадлежал юридическому лицу-нерезиденту и находился в международном розыске по линии Интерпола, лицам, которые не являлись его собственниками и не имели права им распоряжаться. В настоящее время местонахождение указанного автомобиля неизвестно.

Досудебное расследование указанного уголовного производства было завершено 6 ноября 2017 года и стороне защиты предоставлен доступ к материалам досудебного расследования.

В связи с умышленным затягиванием стороной защиты ознакомлением с материалами досудебного расследования, прокуратурой Киевской области подготовлено ходатайство в суд об ограничении срока ознакомления.
ForUm

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