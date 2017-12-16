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Вследствие резкого поднятия воды в верховьях реке Латорица паводковая волна повредила бетонный мост в высокогорном селе Котельниця Воловецкого района, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы Закарпатской ОГА Геннадия Москаля.

«Поврежденная одна опора моста, перекрытие просело, часть почвы перед мостом обвалилась. На противоположном берегу остаются 64 жилых дома. Поскольку автомобильное движение туда сейчас заблокировано, люди переходят с берега на берег по кладке. Сейчас на месте находится председатель Воловецкой райгосадминистрации», – отметил Москаль.

По данным ОГА, мост построен в начале 80-х прошлого века и находится на балансе Облавтодора. Дорожникам уже дано поручение выехать в Котельницу, провести обследование повреждений и вместе со спасателями и местными органами власти организовать временную переправу.

Напомним, вследствие интенсивных дождей, которые с небольшими перерывами идут на Закарпатье уже неделю, вода в основных водных артериях резко поднялась, область накрыла третья паводковая волна.
ForUm

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