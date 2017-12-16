В Тростянце Сумской области водитель «ВАЗа» врезался в толпу людей, идущих по проезжей части улицы, сообщает отдел коммуникации областной полиции.
Отмечается, что информация о дорожно-транспортном происшествии поступила в дежурную часть Тростянецкого отделения полиции в 23:40. Когда вызванные сотрудники полиции прибыли на место происшествия, они застали всех участников аварии и экипаж «скорой». Медики констатировали у 40-летней гражданки перелом голени, еще один пострадавший, 35-летний мужчина, был госпитализирован с закрытым переломом бедра.
По предварительной информации, 26-летний водитель» ВАЗ-2101» сел за руль своего автомобиля, находясь в нетрезвом состоянии. На одной из улиц Тростянца он врезался в компанию граждан, которые шли толпой по проезжей части дороги.
Все участники аварии были обследованы на содержание алкоголя в крови.
По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Следствие продолжается.
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