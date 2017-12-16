также в разделеПроисшествия
Паводок на Закарпатье: река прорвала дамбу и затопила часть села 9
На Закарпатье паводок повредил мост 25
Закарпатье накрыл мощный паводок 31
С начала года в Украине в ДТП погибли 3058 человек 19
За сутки в зоне АТО – 24 обстрела, 4 военных ранены 26
В Тернополе на заводе произошел взрыв 112
В Днипре у здания суда подожгли авто правоохранителя 32
На Днепропетровщине в городке для переселенцев погиб 2-летний ребенок 45
На Одесчине неизвестные обстреляли рейсовый автобус 44
В Ривном подожгли дом и авто местного депутата 45
Сутки в зоне АТО: 30 обстрелов, 1 военный погиб, еще 1 – ранен 42
На Донетчине стреляли в мэра города 61
В Одессе бросили «коктейль Молотова» в Lexus чиновника 41
Мэр Старого Самбора пытался подкупить полицейского 42
АТО: Боевики применили танки и тяжелую артиллерию 136
С начала войны на Донбассе погибли 10,3 тысячи человек 38
На Харьковщине в санатории отравились 22 беременные женщины 55
На Днепропетровщине мальчик из самодельного пистолета застрелил свою сестру 62

В Тростянце Сумской области водитель «ВАЗа» врезался в толпу людей, идущих по проезжей части улицы, сообщает отдел коммуникации областной полиции.

Отмечается, что информация о дорожно-транспортном происшествии поступила в дежурную часть Тростянецкого отделения полиции в 23:40. Когда вызванные сотрудники полиции прибыли на место происшествия, они застали всех участников аварии и экипаж «скорой». Медики констатировали у 40-летней гражданки перелом голени, еще один пострадавший, 35-летний мужчина, был госпитализирован с закрытым переломом бедра.

По предварительной информации, 26-летний водитель» ВАЗ-2101» сел за руль своего автомобиля, находясь в нетрезвом состоянии. На одной из улиц Тростянца он врезался в компанию граждан, которые шли толпой по проезжей части дороги.

Все участники аварии были обследованы на содержание алкоголя в крови.

По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Следствие продолжается.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

11
Теги