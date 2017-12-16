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Министр иностранных дел Павел Климкин передал генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу письмо с просьбой способствовать освобождению украинцев, которые незаконно содержатся под стражей в России. Об этом сообщается в Twitter Постоянного представительства Украины при ООН.

«В ходе встречи Павел Климкин передал Генcеку ООН оригинал открытого письма от имени Ассоциации родственников политических заложников Кремля, правозащитных и общественных организаций», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что министр обратился к генеральному секретарю ООН с просьбой способствовать освобождению украинцев, которые незаконно содержатся под стражей в России.

Напомним, по данным МИД Украины, в российских тюрьмах находятся 38 украинских политических заключенных. 
ForUm

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