В центре Киева в ночь на 16 декабря сотрудники пиццерии SoloPizza избили парня и двух девушек.

Конфликт произошел около 03:10 в ресторане SoloPizza на улице Крещатик, 12. На пиццу пришли молодая пара с еще одной девушкой. Под конец отдыха они поругались с директором заведения. Управляющая начала на них кричать и обзывать, после чего с помощью официантов компанию молодых людей выставили из заведения, сообщает Информатор.

На этом сотрудники общепита не остановились, а продолжили избивать двух девушек и парня прямо на улице. Свидетелями драки стали таксисты, дежурившие неподалеку. Они сняли на видео процесс избиения и вызвали полицию. После звонка правоохранителям сотрудники SoloPizza закрылись в ресторане.

Как рассказал потерпевший парень, он защищал свою супругу от управляющей пиццерией и ее подчиненных. По его словам, конфликт начала администрация и по непонятной ему причине напали на них внутри заведения. Парень отметил, по счету они расплатились.

У обоих супругов видны следы побоев на лице. Парень также жаловался на боль в области грудной клетки, а его жена — на почки.

На место прибыли медики для оказания помощи. Патрульные — для фиксации правонарушения. Работники Solo Pizza так и не вышли для дачи пояснений.