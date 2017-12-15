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Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с решением Октябрьского районного суда Краснодара продлить до 4 марта 2018 года срок содержания под стражей незаконно задержанного в Беларуси и перемещенного в Российскую Федерацию гражданина Украины Павла Гриба, сообщили ForUm’у в пресс-службе МИД.

«Безосновательное содержание Гриба под стражей, игнорирование российской стороной его прав, в частности на получение необходимой ему медицинской помощи, встречи с родителями и общение на родном языке во время встречи с консулом является убедительным свидетельством систематических нарушений российской стороной прав содержащихся в пенитенциарных учреждениях граждан Украины и отсутствии правосудия в Российской Федерации», – сказано в сообщении.

Как сообщал ForUm, 24 августа 19-летний украинец Павел Гриб поехал в Беларусь и исчез.

7 сентября ФСБ официально подтвердила задержание украинца.

15 декабря суд города Краснодар продлил арест Грибу до 4 марта.

Украинца обвиняют в подготовке к террористическому акту на школьной линейке в Сочи.

 
ForUm

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