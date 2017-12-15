В Киеве у опоры Паркового пешеходного моста через Днепр 13 декабря произошел инцидент с грузовым судном, сообщает пресс-служба КГГА.
Отмечается, что балансодержателем сооружения КП «Киевавтодормост» вместе с Научно-производственным предприятием «Мостовой центр» после происшествия было проведено предварительное обследование Паркового пешеходного моста. Разрушений сооружения не обнаружено.
Сейчас специалисты проводят детальное обследование, выводы которого должны предоставить в течение 2-х недель.
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