Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в Нью-Йорке напомнил о нарушении Россией Будапештского меморандума и отметил, что оккупация Россией Крыма и части Донбасса расширила территорию для размещения российского ядерного оружия.
Об этом глава МИД заявил во время выступления на заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке по северокорейской ядерной программе. Он напомнил, что в начале декабря отмечалась 23-я годовщина со времени подписания Будапештского меморандума о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия от 1 июля 1968 года. Дипломат отметил, что в обмен на добровольный отказ Украины от ядерного арсенала, ядерные державы обязались уважать независимость, суверенитет и существующие границы Украины.
«Подписанты меморандума также приняли обязательство воздерживаться от угрозы применения силы против территориальной целостности и политической независимости Украины, а также никакое оружие никогда не будет применено против Украины», - подчеркнул Климкин, сообщает УНИАН.
Он напомнил, что предоставление гарантий безопасности Украины ядерными государствами было предпосылкой для присоединения Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия.
«Этот Меморандум был зарегистрирован в Секретариате ООН в соответствии со статьей 102 Устава ООН и заверен генеральным секретарем как международное соглашение. Однако обязательство, указанное в этом документе, было коварно нарушено Россией, одной из стран подписантов и получателем ядерного оружия, которое было в Украине до 1994 года», - добавил Климкин.
«В результате моя страна подверглась фундаментальному нарушению границ из-за пренебрежительного отношения к нормам и принципам международного права, Устава ООН, Хельсинкского заключительного акта и ряда других соглашений, включая Будапештский меморандум», - подчеркнул он.
Министр отметил, что незаконная оккупация Крыма и продолжающаяся российская агрессия на Донбассе привели к тому, что исследовательский ядерный реактор в Севастополе, два ядерных хранилища и более 1200 радионуклидных источников оказались без должного контроля украинского регулятора.
«Мы также должны не забывать, что продолжающаяся оккупация территории Украины ядерной державой привела де-факто к расширению географических границ для размещения ядерного оружия», - отметил Климкин.
«Российская военная агрессия против Украины, а также систематические провокации ее клиентом Северной Кореей спровоцировали опасный дисбаланс в существующей международной системе безопасности, что подрывает эффективность и надежность режима нераспространения. И для того, чтобы избежать в мире сползания к состоянию беззакония, мы должны сохранять единство, чтобы обеспечить соблюдение международного права. Мы должны сохранять единство, чтобы обеспечить ответственность за нарушения, и не имеет значения, были ли нарушения совершены признанным в мире ядерным государством, или теми, кто, к сожалению, отчаянно желает получить такой статус, и этого не произойдет», - добавил он.
Напомним, ранее уполномоченный Президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев заявил, что Российская Федерация завезла на территорию оккупированного Крыма шесть ядерных боеголовок.
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