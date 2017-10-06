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Нефтяное пятно, образовавшееся в результате затопления баржи в Каховском водохранилище, ликвидировано.

Об этом заявили в департаменте экологии облгосадминистрации Херсонщины, сообщила местная журналистка Линда Метцгер.

Директор департамента экологии ОГА отметил, что всю ночь на месте работали отряды спасателей. Утром 6 октября они провели исследования и по состоянию на 7 утра пятно не было обнаружено, сообщает Громадське.

Также сообщается, что из-за штормового ветра пятно сдвинулась, потому гибели водных ресурсов не обнаружено.

Спасатели использовали 40 литров сорбентов, чтобы нефтепродукты осели. В то же время, мониторинг местности, где затонула баржа, продолжается, поскольку признаки наличия нефти остаются.

Ситуация находится под личным контролем главы областной администрации Херсонской области.

Напомним, утром 5 октября, в акватории Каховского водохранилища между селами Каиры и Васильевка Херсонской области затонула самоходная баржа «Александр Житник», в результате чего произошел разлив нефтепродуктов.
ForUm

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