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Задачей визита президента Польши Анджея Дуды в Харьков было «снижение напряженности», которое появилось в течение последних нескольких месяцев, и эту миссию было выполнено. Об этом заявил пресс-секретарь президента Польши Кшиштоф Лапинский.

Лапинский убежден, что с Украиной отношения нужно строить на исторической правде. «Нельзя соглашаться на фальсификацию истории», – считает он, сообщает 112 Украина со ссылкой на Оnet.pl.

 

По его словам, Дуда с украинским коллегой Порошенко имели возможность обсудить с глазу на глаз много сложных вопросов, о которых не упоминалось во время совместной пресс-конференции.

При этом, по словам Лапинского, пока еще сложно определять временные рамки улучшения польско-украинских отношений. «Лучше не говорить про временные рамки, чтобы потом не быть под давлением времени», – отмечает он.

«Посмотрим, как пройдут переговоры между министрами культуры. Это будет первым сигналом, будет ли возможность улучшить определенные дела», – подытожил он.

Напомним, 13 декабря Президент Украины Петр Порошенко и президент Республики Польша Анджей Дуда  договорились повысить уровень комиссии по сотрудничеству в исторических вопросах до уровня вице-премьер-министров. 

Также стороны договорились о сокращении перечня лиц, которым запрещен въезд в Польшу и Украину.
ForUm

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