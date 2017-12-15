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Экспорт товаров из Украины в январе-октябре текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 20,9% - до 35,183 млрд долл., сообщила Государственная служба статистики Украины.

Согласно сообщению, импорт за указанный период вырос на 27,4% и составил 39,756 млрд долл.

По данным Госстата, дефицит внешней торговли товарами в январе-октябре составил 4,573 млрд долл. и вырос более чем в 2 раза по сравнению с дефицитом по итогам соответствующего периода прошлого года, сообщает УНИАН.

Доля экспорта в страны ЕС составила 40,2%, в страны СНГ – 16,1%.

Напомним, внешнеторговый баланс Украины по итогам 2016 года, по данным Государственной службы статистики, сведен с профицитом на уровне 337,3 млн долл., что в 11 раз меньше профицита за 2015 год на уровне 3,828 млрд долл.


 
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