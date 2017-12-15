Генеральная прокуратура Украины по результатам налогового аудита не установила фактов умышленного уклонения от уплаты налогов в действиях 6 народных депутатов, сообщает пресс-служба ГПУ.
«Департаментом по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины на протяжении 2 полугодия 2017 года осуществлялось досудебное расследование по уголовным производствам по фактам возможного уклонения от уплаты налогов и сборов народными депутатами Украины, министрами и другими лицами, занимающими особо ответственное положение и в соответствии с Законом Украины «О предотвращении коррупции» подпадающими под категорию субъектов декларирования, которые обязаны подавать декларацию о доходах», – говорится в сообщении.
В ГПУ подчеркнули, что в ходе беспристрастного досудебного расследования с целью установления объективных фактов, по инициативе прокуратуры проведены внеплановые налоговые проверки ряда народных депутатов Украины.
«Учитывая, что по результатам налогового аудита не установлены факты умышленного уклонения от уплаты налогов в действиях народных депутатов Украины В. Бандурова, С. Березкина, А. Журжия, А. Ляшко, А. Урбанского и В. Хомутынник, уголовные производства в отношении этих лиц сейчас закрыты», – сказано в сообщении.
Напомним, лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко заявил о выигрыше в лотерею 571 тысячи гривен. Соответствующие данные указаны в его декларации на сайте Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК).
В представительстве Украинской национальной лотереи отказались комментировать выигрыш Ляшко или других игроков, сославшись на то, что это конфиденциальная информация.
Национальное агентство по предотвращению коррупции заявило, что проверит декларацию нардепа.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время