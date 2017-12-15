Генеральная прокуратура Украины по результатам налогового аудита не установила фактов умышленного уклонения от уплаты налогов в действиях 6 народных депутатов, сообщает пресс-служба ГПУ.

«Департаментом по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины на протяжении 2 полугодия 2017 года осуществлялось досудебное расследование по уголовным производствам по фактам возможного уклонения от уплаты налогов и сборов народными депутатами Украины, министрами и другими лицами, занимающими особо ответственное положение и в соответствии с Законом Украины «О предотвращении коррупции» подпадающими под категорию субъектов декларирования, которые обязаны подавать декларацию о доходах», – говорится в сообщении.

В ГПУ подчеркнули, что в ходе беспристрастного досудебного расследования с целью установления объективных фактов, по инициативе прокуратуры проведены внеплановые налоговые проверки ряда народных депутатов Украины.

«Учитывая, что по результатам налогового аудита не установлены факты умышленного уклонения от уплаты налогов в действиях народных депутатов Украины В. Бандурова, С. Березкина, А. Журжия, А. Ляшко, А. Урбанского и В. Хомутынник, уголовные производства в отношении этих лиц сейчас закрыты», – сказано в сообщении.

Напомним, лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко заявил о выигрыше в лотерею 571 тысячи гривен. Соответствующие данные указаны в его декларации на сайте Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК).

В представительстве Украинской национальной лотереи отказались комментировать выигрыш Ляшко или других игроков, сославшись на то, что это конфиденциальная информация.

Национальное агентство по предотвращению коррупции заявило, что проверит декларацию нардепа.