Информация о выигрышах (призах) в лотерею и персональные данные конкретных игроков является конфиденциальной в соответствии с действующим законодательством и не может обнародоваться без согласия игроков. Об этом сообщается на сайте «Украинской национальной лотереи».

«Предприятие со 100% иностранными инвестициями «Украинская национальная лотерея» является прозрачной компанией, что означает, что достоверная отчетность и информация о суммах выплаченных выигрышей (призов), начисленных и удержанных налогах с выплаченных выигрышей (призов) в лотерею подается в установленном порядке в органы Государственной фискальной службы и Министерство финансов Украины. В случае выплаты крупных сумм выигрышей, соответствующая информация подается в Государственную службу финансового мониторинга Украины», - говорится в сообщении.

Напомним, лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко заявил о выигрыше в лотерею 571 тысячи гривен. Соответствующие данные указаны в его декларации на сайте Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК).