Национальное агентство по предотвращению коррупции выявило нарушения в электронных декларациях первого заместителя директора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Гизо Углавы за 2015 и 2016 годы.

Об этом говорится в решениях о результатах полной проверки е-деклараций, предоставленных в ответ на запрос Українських Новин.

В ходе проверки не предоставили запрашиваемую информацию департамент превентивной деятельности, Государственная служба по вопросам геодезии, картографии и кадастра, а также Антикоррупционное агентство Министерства внутренних дел Грузии.

По результатам проверки е-декларации за 2015 год НАПК установило, что Углава не указал квартиру в Грузии за 40 тыс. долларов, которой владеет его жена.

Согласно пояснениям Углавы, договор покупки был заключен женой и ее сестрой после конфликта сестры с ее мужем.

«Соответственно, жена никогда не считала указанную недвижимость своей собственностью... О факте сделки стало известно лишь в марте 2017 года», - сказано в пояснениях Углавы, предоставленных НАПК.

Согласно диспозиции ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации), ответственность наступает за подачу заведомо недостоверных сведений в декларации.

Кроме того, Углава внес сведения о данной квартире в декларацию за 2016 год.

Также Углава задекларировал недостоверные сведения о сумме на карточном счете в грузинском «ТБС Банке» и вместо 1 393 грузинских лари указал 1 381 лари.

В декларации за 2016 год Углава указал недостоверные сведения о дате приобретения в собственность женой квартиры в Грузии (указано 9 июля 2015 года, а согласно договору купли - 10 октября 2015 года).

В обеих декларациях Углава указал недостоверную дату приобретения в собственность женой автомобиля Toyota Prada 2004 года выпуска (указано 17 декабря 2013 года, а на самом деле – 17 декабря 2012 года).

В декларации за 2016 год Углава указал, что на счете его жены была сумма в размере 21 122 доллара, а согласно справке «ТБС Банка» - 21 108 долларов.

По результатам проверки НАПК установило, что Углава нарушил ряд требований закона «О предотвращении коррупции», однако оснований для привлечения его к административной и уголовной ответственности нет.

Теперь Углава должен будет подать исправленные декларации.