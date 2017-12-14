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Президент России Владимир Путин вновь заявляет, что на Донбассе нет российской армии. Об этом он сказал на ежегодной пресс-конференции 14 декабря в Москве, отвечая на вопрос украинского журналиста, сообщает Радио Свобода.

«Российской армии на территории Донбасса нет, но там действительно созданы определенные военно-полицейские формирования, которая являются самодостаточными и готовы отразить любые масштабные военные акции против Донбасса. Мы считаем, что это отвечает интересам людей, проживающих на этой территории», - заявил Путин.

Президент России также обвинил Киев в срыве Минских договоренностей и процесса по обмену пленными.

«Украинской власти надо договариваться с самим Донбассом, а не через посредников, а они от этого уклоняются», - сказал Путин.

Он также в очередной раз заявил о близости Украины и России. «Вы без акцента говорили по-русски, а значит, Украина ментально не так далека от России», - заявил Путин корреспонденту УНИАН Роману Цимбалюку, который задал вопрос об обмене пленных.

Запад обвиняет Кремль в вооруженной поддержке боевиков на Донбассе. Всего, по данным Киева, на востоке Украины воюют несколько тысяч кадровых российских военнослужащих. Кремль называет этих людей «добровольцами».

Напомним, председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что на украинском Донбассе находятся более 36 тыс. террористов и российских военных.
ForUm

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