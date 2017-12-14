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Правление Национального банка Украины приняло решение повысить учетную ставку до 14,5% годовых с 15 декабря 2017 года, сообщает пресс-служба НБУ.

«Учитывая усиление инфляционных рисков проведение более жесткой монетарной политики необходимо для снижения инфляции до целевого уровня в среднесрочной перспективе», –  говорится в сообщении.

По данным регулятора, в течение последних двух месяцев темпы потребительской инфляции снижались, однако медленнее, чем прогнозировал Национальный банк. В ноябре она составляла 13,6% годовых. «Недостаточно быстрое снижение инфляции свидетельствует, что к концу 2017 года инфляция более существенно отклонится от целевого уровня, чем предполагалось ранее», – подчеркнули в НБУ.

Кроме того, отметили в Нацбанке, со времени принятия предварительного решения по учетной ставке и обнародования последнего макроэкономического прогноза Национального банка, стала более вероятной реализация рисков, которые могут сдержать снижение инфляции в следующем году.

«Правление Национального банка убеждено, что достижение ценовой стабильности - необходимая предпосылка устойчивого экономического роста. В частности, стойкое улучшение инфляционных ожиданий выступает основным фактором снижения ставок банков по кредитам в среднесрочной перспективе», – отмечает регулятор.

В НБУ также подчеркнули, что в случае дальнейшего усиления фундаментальных инфляционных рисков Нацбанк может продолжить повышение учетной ставки, чтобы привести инфляцию к целевой траектории. Следующее решение по учетной ставке в января 2018 года будет приниматься с учетом новых макроэкономических прогнозов, в частности по инфляции.

Напомним, правление Национального банка Украины приняло решение повысить учетную ставку до 13,5% годовых с 27 октября.

Потребительская инфляция в ноябре замедлилась до 13,6% в годовом измерении с 14,6% в октябре.
ForUm

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