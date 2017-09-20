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Председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак заявляет, что более 36 тыс. террористов и российских военных продолжают бесчинствовать на украинском Донбассе. Как сообщается на сайте СБУ, об этом он сказал во время выступления в Нью-Йорке на юбилейном заседании по случаю 50-летия Всемирного конгресса украинцев.

В обращении к представителям ВКУ Грицак заявил, что «уже четвертый год идет война за Украину - кровавая, жестокая, без правил и границ, и до сих пор трудно поверить, что в эти дни более 36 тыс. террористов и российских солдат продолжают бесчинствовать на нашем Донбассе. Сегодня нашей общей задачей является защита Украины от агрессора, который не только дестабилизирует ситуацию внутри нашей страны, но и сеет зерно фальшивой пропаганды за ее пределами».

Председатель СБУ призвал мировое сообщество и далее активно помогать Украине в преодолении российской агрессии, обеспечивая мир и стабильность как в Украине, так и за ее пределами, сообщает УНИАН.

По его словам, «зарубежное украинство - это та мощная сила, которая помогает родной земле в трудные времена и ускорит общую победу». «Всемирный конгресс украинцев - организация тысяч патриотических сердец, бьющихся воедино ради Украины, независимо от времени и расстояний», - отметил Грицак.
ForUm

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