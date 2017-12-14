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Парламент Канады рекомендует правительству расширить санкции против Российской Федерации. Об этом говорится в перечне рекомендаций в отчете комитета парламента Канады по вопросам обороны.

«Правительству Канады (рекомендуется. - Ред.) расширить канадские санкции, в том числе применив закон о жертвах коррумпированных иностранных правительств (закон Сергея Магнитского), против ответственных за содействие вооруженному конфликту в Украине, а также расширить сотрудничество со своими союзниками, включая НАТО, для укрепления санкционного режима», - говорится в документе, сообщает .

Напомним, ранее палата общин парламента Канады приняла аналог «закона Магнитского». Закон позволяет накладывать санкции на нарушителей прав человека по всему миру, в том числе – в России. 

3 ноября Канада ввела экономические санкции против 30 граждан России. 
ForUm

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