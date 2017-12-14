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Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции, отвечая на вопрос про гонку вооружений, рассказал довольно своеобразный анекдот. 

По сюжету анекдота, отец-бывший офицер спрашивает сына, не видел ли он его кортик. На что сын отвечает, что поменял кортик во дворе на часы у ребят, сообщает УНИАН.


«Покажи часы, да, хорошие. А если завтра придут бандиты к нам, убьют меня, мать, братьев твоих, сестру изнасилуют. А ты им что скажешь? «Добрый вечер, московское время 12 часов 30 минут?», - закончил анекдот Путин.
ForUm

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