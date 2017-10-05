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Палата общин парламента Канады приняла аналог «закона Магнитского». Законопроект был единогласно принят всеми 277 депутатами, которые находились на заседании.

Закон позволяет накладывать санкции на нарушителей прав человека по всему миру, в том числе – в России. Примечательно, что текст закона не выделяет отдельно Россию, однако именно у РФ он вызвал наибольшее возмущение, сообщает УНИАН со ссылкой на CBC News.

Теперь для вступления закона в силу необходимо получить подпись генерал-губернатора, что должно произойти уже в ближайшие дни.  Канадский закон, получивший название «О правосудии для жертв коррумпированных иностранных чиновников», является аналогом «закона Магнитского», принятого в Штатах.

«Акт Магнитского» был принят в США в декабре 2012 года. Он вводит персональные санкции в отношении лиц, которые, по данным властей США, причастны к гибели юриста. Санкции подразумевают запрет на въезд в США и заморозку активов этих людей.
ForUm

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