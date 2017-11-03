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Канада ввела экономические санкции против 30 граждан России. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Канады.

Ограничительные мероприятия связаны с канадской версией закона имени Сергея Магнитского, сообщает УНИАН.

Напомним, ранее палата общин парламента Канады приняла аналог «закона Магнитского». Закон позволяет накладывать санкции на нарушителей прав человека по всему миру, в том числе – в России. 
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