У Генеральной прокуратуры недостаточно доказательств, чтобы предъявить новые обвинения лидеру партии «Укроп» Геннадию Корбану. Об этом на телеканале ZIK заявил генеральный прокурор Юрий Луценко.

«По делу, по которому судили Корбана, он был признан виновным. Приговор вступил в законную силу. Так что в тот момент Корбан законно был лишен свободы условно на срок 1 или 2 года. Поэтому с юридической точки зрения он является судимым», - пояснил Луценко.

Однако, по словам генпрокурора, все другие дела, а их было очень много, по которым он проходил, были проанализированы. «На данный момент мы не имеем достаточно доказательств, чтобы предъявить обвинение, хотя в нескольких делах он все еще является фигурантом. Если у нас будет достаточно доказательств, то я не исключаю, что может быть изменен его процессуальный статус», - отметил он.

По словам генпрокурора, Корбан хороший пример того, как человек, который имеет заслуги перед страной в ее обороне, в то же время имел правонарушения.

«Я очень надеюсь, зная Геннадия, что он всю свою энергию направит на строительство страны. Еще раз говорю, люди, которые ошиблись, в свое время нарушили закон, не должны быть изгоями. Также никто не должен мстить», - убежден Луценко.

Напомним, бывший заместитель главы Днепропетровской облгосадминистрации, лидер партии «Укроп» Геннадий Корбан был задержан 31 октября 2015 года.

6 ноября Печерский районный суд города Киева избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

28 декабря 2015 года Днепровский районный суд Киева сменил меру пресечения Корбану с домашнего ареста на взятие под стражу до 26 февраля.

15 марта 2016 года Днепровский районный суд Киева сменил меру пресечения для Корбана с содержания под стражей на домашний арест.

На основании разрешения тогдашнего судьи Днепровского райсуда Киева Николая Чауса от 7 июня 2016 года он выехал на лечение в Израиль.

13 декабря 2017 года Корбан вернулся в Украину.