Лидер партии «Укроп» Геннадий Корбан вернулся в Украину. Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр Днипра Борис Филатов.

«Он вернулся. Пристегивайтесь», – написал он.

«Я всегда знал, что это случится. Знал даже тогда, когда было совсем невыносимо», – подчеркнул Филатов.

Напомним, бывший заместитель главы Днепропетровской облгосадминистрации, лидер партии «УКРОП» Геннадий Корбан был задержан 31 октября 2015 года.

6 ноября Печерский районный суд города Киева избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

28 декабря 2015 года Днепровский районный суд Киева сменил меру пресечения Корбану с домашнего ареста на взятие под стражу до 26 февраля.

15 марта 2016 года Днепровский районный суд Киева сменил меру пресечения для Корбана с содержания под стражей на домашний арест.

На основании разрешения тогдашнего судьи Днепровского райсуда Киева Николая Чауса от 7 июня 2016 года он выехал на лечение в Израиль.