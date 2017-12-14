В 70-х годах прошлого века будущий президент России Владимир Путин снимался в нескольких фильмах в компании своих тогдашних знакомых, рассказали Дождю коллеги Путина по съемочной площадке.

Общее спортивное прошлое Владимира Путина и его товарища, Аркадия Ротенберга, ни для кого не секрет и не скрывается ими. Они вместе посещают спортивные мероприятия, написали в соавторстве книгу «Искусство дзюдо», создали спортивный клуб «Явара-Нева». Познакомились Путин и Ротенберг в секции самбо (позже — дзюдо), где занимались у тренера Анатолия Рахлина, оба стали мастерами спорта, вместе выезжали на соревнования.

Сразу после войны самбистов стали приглашать на съемки в кино — в качестве каскадеров. В 1950-е консультантом по трюковым съёмкам на «Ленфильме» стал борец Александр Массарский, тренер Анатолия Рахлина, который, в свою очередь, потом стал тренером Владимира Путина в секции «Турбостроитель». В кино Массарский попал, по его словам, когда группу ленинградских самбистов пригласили на съемки военной драмы «Звезда». К кинематографу Массарский «присох», вспоминает он, а со временем стал главным консультантом по трюкам. Полноценной каскадерской труппы на «Ленфильме» тогда не было, и Массарский стал привлекать к съемкам спортсменов, для которых это был хороший источник заработка.

«Никакой методики в Советском Союзе о трюках в кино не было. Что происходило за границей — этим с нами никто не делился, железный занавес. Иногда приносили какие-то переснятые бледные фотографии из каких-то там фильмов… Мы шли своим путем, набивая свои шишки, и учась друг у друга», — вспоминает Массарский.

Сначала в качестве каскадеров на съемки привлекали только самбистов, потом к ним присоединились фехтовальщики, альпинисты и конники, рассказывает он. Снимался в кино и тренер Путина и Ротенберга Анатолий Рахлин: в своей биографии «Сэнсэй президента» он вспоминает, что сыграл больше чем в ста кинокартинах.

Фотографию Аркадия Ротенберга со съемочной площадки можно легко найти в интернете. Это кадр со съемок фильма «Ижорский батальон», рассказал Дождю еще один участник съемок Петр Тарханов. Фильм посвящен рабочим Ижорского завода, которые в составе одноименного батальона участвовали во Второй мировой войне. По словам Тарханова, Аркадий Ротенберг играл в фильме «простого ижорского рабочего», держащего оборону.

На кадрах со съемок «Ижорского батальона», которые продемонстрировал Тарханов, можно обнаружить другого старого друга президента России по секции — бывшего депутата Госдумы, президента Международной федерации самбо Василия Шестакова. Вместе с Путиным уже в 2000-е они написали книгу «Учимся дзюдо с Владимиром Путиным».

Шестаков рассказал Дождю о еще одном спортсмене, попавшем в кино в качестве каскадера — Владимире Путине. «Мы снимались с ним в «Блокад» и в «Ижорском батальоне», — рассказал Шестаков. По его словам, был и третий фильм, в съемках которого они с Путиным принимали участие, но Шестаков не смог вспомнить название картины.

По его словам, они тогда играли и немцев, и советских солдат. «Нам было все равно кого играть, — говорит он. — Нам за это деньги очень хорошие платили по тем временам. Мы студенты были, а могли пойти в ресторан «Кавказский» например. Если уж там у меня зарплата инженера была 110 рублей, то когда шли съемки, я в день получал 75 рублей. То есть это такие были приличные деньги».

О том, что Путин был каскадером на «Ленфильме», рассказывает еще один бывший борец Николай Ващилин. Он тоже занимался у Рахлина, в спортивном обществе «Труд», а потом стал постановщиком трюков на студии — работал на «Сибириаде» Андрея Кончаловского, «Приключениях Шерлока Холмса», ставил трюки в фильме «Д'Артаньян и три мушкетера». С Шестаковым и Борисом Ротенбергом он был учредителем общества «Спортивная Россия». Сейчас он не общается со старыми знакомыми. Ващилин утверждает, что на одной из фотографий со съемок, которые у него сохранились, запечатлен Путин, но достоверно определить это по той фотографии нельзя.

«На съемки вызывали, на такие, как эпопея «Блокада». Был приказ обкома партии „обеспечить массовку 10 тысяч человек». И все студенты, училища военные, спортивные общества, приводили под козырек людей. Платили просто массовке — три рубля, а нам 10 рублей за съемочный день. Поэтому мы стали это очень любить», — рассказывает он.

Александр Массарский на вопросы о кинематографическом прошлом Путина дает размытый ответ: «Он еще только юношей там был, кто его там мог запомнить». Но, по крайней мере, однажды на вопрос, не против ли Путин был играть гитлеровцев в фильмах про Вторую мировую, Массарский ответил: «Путин не играл фашиста».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал Дождю, что ему ничего не известно о съемках Путина в кино.

Пресс-секретарь «Ленфильма» Артемий Аграфенин ответил, что на киностудии не смогли найти карточку Путина в картотеке каскадеров, но отметили, «что это не значит, что он не снимался».