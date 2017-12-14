Вчера, 13 декабря, в Голосеевском районе столицы произошел конфликт со стрельбой, в результате которого госпитализированы два человека, сообщает «Киев Оперативный».
«Около 20:00 на улице Васильковской, 8, у пиццерии Dominos Pizza, между двумя группами лиц возник конфликт. Пока причины его неизвестны, но последствия таковы: в одного парня стреляли (госпитализирован), четверо пострадали от слезоточивого газа и еще один с травмами головы (также госпитализирован)», – говорится в сообщении.
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