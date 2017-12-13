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Президент Украины Петр Порошенко заявил о достижении договоренности с польским коллегой о введении совместного таможенного контроля на украинско-польской границе.

Об этом Порошенко сообщил во время совместной пресс-конференции с президентом Республики Польша Анджеем Дудой сегодня в Харькове.

«Мы договорились, например, на межправительственном уровне, мы введем совместный таможенный контроль, как эффективное средство борьбы с коррупцией и контрабандой», - заявил он, сообщает УНИАН.

«Чем быстрее мы это сделаем - тем лучше, это будет упрощать после введения безвизового режима контакты между людьми. Это именно то, чего я хочу и ищут наши народы», - добавил Порошенко. 
ForUm

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