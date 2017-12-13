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Генеральная прокуратура готовит апелляцию на решение Печерского районного суда по лидеру оппозиционной партии «Рух нових сил» Михаилу Саакашвили. Об этом на брифинге сообщил спикер ведомства Андрей Лысенко, отвечая на вопросы журналистов.

«Суд дал пять дней на обжалование решения. Над апелляционной жалобой сейчас работают. Как только она будет подана, мы об этом сообщим», - сказал он, сообщает LIGA.net.

Пресс-секретарь ГПУ также подчеркнул, что прокуратура готова передать на экспертизу записи, на которые ссылается обвинение в деле Саакашвили.

«Записей гораздо больше, демонстрировались только отдельные эпизоды разговоров. Записей много часов, они оригинальны. Генпрокурор неоднократно заявлял, что мы готовы к проведению экспертиз этих записей, в том числе с привлечением международных экспертов, если в этом будет необходимость», - пояснил Лысенко.

Он уточнил, что решение о привлечении международных экспертов может принять суд, если у него будут сомнения в подлинности записей.

Ранее сам Саакашвили заявил, что его не финансируют олигархи и Россия. 

Напомним, 8 декабря вечером правоохранители задержали Саакашвили в квартире бывшего главы Главного управления Нацполиции Луганской области Юрия Покиньбороды.

Его поместили в изолятор временного содержания СБУ на Аскольдовом переулке.

Политику инкриминируют нарушение по ч 1. статьи 256 (Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности).

В связи с арестом Саакшвили объявил голодовку.

11 декабря Печерский районный суд города Киева отказал в мере пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста Саакашвили.

ГПУ намерена обжаловать это решение суда. 
ForUm

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