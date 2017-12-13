Все заинтересованные в покупке Roshen стороны отказались от этой возможности из-за высокого риска и украинско-российского кризиса.

Об этом рассказал управляющий директор всемирно известного банковского дома Rothschild в СНГ Джованни Сальветти в интервью Украинской правде.

Он отметил, что банковский дом связался со всеми основными мировыми игроками, работающими в этом секторе: европейцами, североамериканцами, азиатами, а также с некоторыми крупными инвестиционными фондами.

«Нужно осознавать, что только игроки глобального уровня могут позволить себе купить такую крупную компанию, стоимость которой в нормальных рыночных условиях будет составлять порядка нескольких миллиардов долларов», - отметил он.

По его словам, все потенциальные покупатели оказались очень равнодушны в отношении этой возможности.

«Украинско-российский кризис был на пике, и его развитие было непредсказуемо, особенно в то время. Фактически, все заинтересованные стороны сообщили нам, что не готовы принять на себя такой высокий риск и вежливо отказывались от возможности», - сказал Сальветти.

«Им всем понравилась компания, но контекст для них был слишком рискованным, и к сделке они не были готовы», - добавил он.

По словам управляющего, решение о размещении доли Порошенко в Roshen (а не во всей компании, где также есть ряд акционеров, не имеющих контрольного пакета, включая крупнейший миноритарный пакет акций у генерального директора) в формате «слепого» траста, является самым прозрачным и единственным рабочим вариантом эффективного отделения Порошенко от его прав собственности на акции.

«Это решение было лучшей альтернативой международной практики для таких ситуаций», - подытожил Сальветти.

Напомним, Порошенко после вступления в должность Главы государства нанял для продажи своих активов инвестиционную компанию Rothschild и ICU. Однако в связи с отсутствием покупателей 14 января 2016 года Президент заявил о подписании договора, по которому передал свою долю в корпорации Roshen в независимый слепой траст.