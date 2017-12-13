ФСБ проверила заявление Ксении Собчак о том, что Крым принадлежит Украине. В России действует уголовная ответственность за призывы к нарушению территориальной целостности, но в словах Собчак такого призыва не обнаружено, сообщает Русская служба ВВС.

Сотрудники ФСБ провели лингвистический анализ фрагмента пресс-конференции телеведущей, где она говорила о Крыме. По итогам экспертизы в ФСБ пришли к мнению, что в ее словах не содержится призывов к нарушению территориальной целостности России, рассказал ВВС собеседник, знакомый с результатами экспертизы.

Экспертиза заняла чуть более месяца, официально о ее результатах не сообщалось.

В штабе Собчак с выводом ФСБ согласны. «В ее словах действительно нет призывов, а просто констатируется факт о нарушении международных обязательств России», - считает профессор кафедры конституционного и административного права факультета права НИУ ВШЭ, член штаба Собчак Елена Лукьянова.

По ее словам, Собчак в этом случае не является исключением с точки зрения правоприменения, поскольку ее слова были юридически корректны: «Ксения профессиональный человек, по образованию - журналист-международник, она использует только четкие формулировки и поправляет людей, когда ее слова пытаются исказить».

Напомним, Собчак заявила, что с точки зрения международного права Крым - украинский.

Она полагает, что в Крыму должен пройти новый независимый референдум.

Слова Собчак также проверяют в генпрокуратуре РФ.