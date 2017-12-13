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Кабинет Министров Украины официально начал процедуру отбора международных партнеров для совместного управления украинской газотранспортной системой. Соответствующее решение сегодня принято на заседании правительства, сообщили ForUm’у в пресс-службе Кабмина.

Предварительно будут проведены консультации с иностранными операторами ГТС, которые отвечают требованиям, определенным частью первой статьи 21 Закона Украины «О рынке газа». На основе анализа этой информации будут подготовлены условия конкурса на привлечение одного или нескольких партнеров ГТС в ОАО «Магистральные газопроводы Украины».

Министерству энергетики и угольной промышленности совместно с Министерством иностранных дел Украины в десятидневный срок поручено сообщить иностранным операторам ГТС о проведении таких консультаций.

Этим же решением Кабмин создал рабочую группу, которая будет заниматься поиском и отбором международных партнеров для совместного управления украинской ГТС. Председателем рабочей группы назначен вице-премьер-министр Владимир Кистион.

В ее состав вошли министр и другие представители Минэнергоугля, госсекретарь Минэкономразвития, член наблюдательного совета НАК «Нафтогаз Украины», и.о. председателя правления ОАО «МГУ», и.о. председателя Комитета ВРУ по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности, член НКРЭКУ, представители Европейской Комиссии и Секретариата энергетического сообщества, Посольства США в Украине.
ForUm

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