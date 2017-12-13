С 12 декабря 2017 «Укрзализныця» временно приостанавливает услугу возврата билетов через интернет. Об этом сообщает пресс-служба ПАО.

По многочисленным просьбам пассажиров, такое решение принято для недопущения создания искусственного дефицита и дальнейших спекуляций проездными документами на поезда.

«Анализ, проведенный специалистами «Укрзализныци», показывает, что подавляющее количество билетов на пиковые даты, в частности, зимние праздники, выкупается через интернет в первые минуты открытия продаж. В то же время прослеживается тенденция возвращения значительной части выкупленных билетов (преимущественно в ночные часы), что так или иначе коррелирует с нарастанием ажиотажного спроса на путешествия популярными маршрутами», - говорится в сообщении.

Такие данные могут свидетельствовать о том, что билеты массово и системно выкупаются для их последующей перепродажи. В результате создается искусственный предыдущий дефицит, который вызывает справедливое недовольство и нарекания граждан, собирающихся путешествовать.

Для того чтобы исключить подобные злоупотребления, Укрзализныця временно приостанавливает операцию возврата билетов через интернет. Возврат средств за посадочные документы, оформленные через интернет, будут осуществляться исключительно через железнодорожные кассы. Ограничения будут отменены после окончания новогодне-рождественских перевозок.