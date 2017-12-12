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Генеральный прокурор Юрий Луценко инициирует введение обязательства подачи электронных деклараций негласными агентами Национального антикоррупционного бюро.

Об этом он сказал на брифинге, передают Українські Новини.

Генпрокурор подчеркнул, что следствие против задержанных по подозрению в провокации взятки агентов НАБУ ведется в закрытом режиме.

По его мнению, необходимо безотлагательно изменить процедуру набора агентов НАБУ.

Также Луценко инициирует введение обязательства подачи е-деклараций негласными агентами бюро.

Генпрокурор предлагает директору НАБУ Артему Сытнику встретиться и разработать план дальнейшей работы бюро.

Как сообщал ForUm, генеральный прокурор Юрий Луценко обвинил главу Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника в незаконной деятельности ФБР США на территории Украины. Луценко считает, что агенты Национального антикоррупционного бюро пользуются контрабандной аппаратурой и работают нелегально. 

В НАБУ заявили, что, разглашая сведения о негласных сотрудниках НАБУ, Генпрокуратура и СБУ сознательно подвергли сотрудников Бюро опасности и сорвали несколько спецопераций под прикрытием.

При этом Луценко утверждает, что между ГПУ и НАБУ нет войны.
ForUm

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