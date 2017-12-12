По данным нью-йоркского Департамента военно-морских дел, причины смерти 21-летнего бойца Национальной гвардии США Джозефа Джека Нелка во Львове - естественные, не связанные с военной деятельностью. Расследование инцидента продолжается, говорится в сообщении для СМИ.

Нелк был одним из 200 бойцов нью-йоркской Национальной гвардии, которые отправились в Украину для совместных с украинскими солдатами тренировок на Яворовском полигоне (Международный центр миротворчества и безопасности), сообщает УНИАН.

Бойцы были мобилизованы в октябре, и 22 ноября им передали миссию нацгвардейцы из штата Оклахома. Нелк был зачислен в состав нью-йоркской Национальной гвардии в марте 2015 года после того, как прошел подготовку. Он имел награды - медаль «Служба национальной обороны» и лента «Служба армии».

В воскресенье, 10 декабря, во Львове в одном из магазинов по улице Лемковской умер 21-летний боец Национальной гвардии США.

Предварительная причина смерти военнослужащего – сердечный приступ.