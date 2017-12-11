В воскресенье, 10 декабря, во Львове в одном из магазинов по улице Лемковской умер 21-летний иностранный гражданин. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства.

По информации Регионального медиа-центра Министерства обороны Украины, умер 21-летний военнослужащий Вооруженных сил США, который находился в составе миссии военных инструкторов в Международном центре миротворчества и безопасности (Яворовский военный полигон). Устанавливаются причины и обстоятельства смерти военнослужащего-иностранца.