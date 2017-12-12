В оккупированной Горловке боевики «ДНР» запретили наблюдателям СММ ОБСЕ разговаривать с местными жителями и заставили патруль покинуть этот район, сообщается в отчете миссии.

«8 декабря вооруженные члены «ДНР» остановили патруль Миссии возле автозаправочной станции рядом с блокпостом в Горловке и не пропустили наблюдателей на территорию блокпоста. СММ проинформировала об этом СЦКК», – говорится в сообщении.

Также в миссии сообщили, что 8 декабря в районе этого же блокпоста в Горловке к наблюдателям, разговаривавшим с группой гражданских лиц, подошли вооруженные члены «ДНР». «Вооруженные лица сказали наблюдателям прекратить разговоры с мирными жителями и покинуть этот район. Патруль покинул этот район и проинформировал об этом СЦКК», – подчеркнули в СММ.