Стоимость нефти марки Brent впервые с 24 июня 2015 года превысила 65 долларов за баррель, следует из данных торгов на Лондонской бирже.

Согласно данным торгов, по состоянию на 04:25 стоимость январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,52% - до 65,24 доллара за баррель, сообщает «Прайм».

Некоторое давление на цены на нефть продолжают оказывать данные о росте буровых установок в США. По сообщению американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, a GE Company (BHGE), по итогам прошлой недели число буровых установок в США выросло на две штуки, или на 0,2%, до 931 единицы. В годовом выражении число буровых установок увеличилось на 307 единиц, или в 1,5 раза.