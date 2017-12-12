Грузия пока не получала ответ Украины на запрос об экстрадиции экс-президента Михаила Саакашвили. Об этом заявила во вторник министр юстиции страны Тея Цулукиани.

«Грузия пока не получала какого-либо ответа от украинской стороны на запрос об экстрадиции Михаила Саакашвили. Что касается осуществляемого в Украине расследования дела в отношении Михаила Саакашвили, то это является внутренним делом Украины», - сказала она, сообщает ТАСС.

10 декабря министр культуры Грузии Михаил Георгадзе заявил, что Тбилиси «не намерен отменять запрос об экстрадиции Саакашвили». «В то же время хочу отметить, что новый запрос из Грузим в Украину по этому вопросу не направлялся», - сказал он.

Напомним, в августе прокуратура Грузии направила украинской стороне очередное требование об экстрадиции Саакашвили.

5 декабря генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что пока речь о депортации или экстрадиции Саакашвили не идет.





