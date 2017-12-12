Вчера, 11 декабря, в 16:30 на автодороге Выступовичи-Житомир вблизи села Веселовка в Коростенском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса со школьниками и автомобиля «БМВ-520», сообщает отдел коммуникации полиции Житомирской области.

По предварительной информации, 41-летний водитель автомобиля «БМВ-520», двигаясь в направлении Коростеня, не справился с управлением транспортным средством и выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автобусом «ТАТА БАЗ».

В главке отметили, что в автобусе на момент ДТП находилось 16 детей разного возраста и 28-летняя учительница местной школы. Ее с телесными повреждениями доставили в хирургическое отделение больницы. Детям оказана медицинская помощь на месте без госпитализации. Впоследствии 4 детей в возрасте 8, 11, 14 и 15 лет дополнительно обратились за медицинской помощью: у них диагностированы ушибы различных частей тела и назначено амбулаторное лечение.

Водитель «БМВ», житель областного центра, от полученных травм погиб на месте происшествия.

По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Продолжается выяснение всех обстоятельств происшествия.