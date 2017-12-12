также в разделеПроисшествия
На Харьковщине в санатории отравились 22 беременные женщины 29
На Днепропетровщине мальчик из самодельного пистолета застрелил свою сестру 44
В Украине остаются обесточенными почти 30 населенных пунктов 27
На Харьковщине комбриг пытался убить своего зама 57
В Ужгороде средь бела дня похитили мужчину 49
В лесу на Львовщине нашли мертвыми отца и сына 72
Во Львове умер военный инструктор из США 50
В Украине обесточены более 500 населенных пунктов 73
Сутки в АТО: 35 обстрелов, 5 военных ранены 55
На Днепропетровщине сожгли авто россиянину с проукраинской позицией 161
Под Львовом подорвали взрывчатку у польского автобуса, Климкин заявил о провокации 956
В Донецкой области пожар унес жизнь двухмесячного мальчика 137
Сутки в АТО: Число обстрелов растет, но обошлось без потерь 30
Непогода в западных областях: обесточены 84 села, подтоплены дома 251
Барне под домом Луценко брызнули в лицо из газового баллончика 155
В зоне АТО обострение: погибли 4 военных 195
На Львовщине на заводе прогремел взрыв, погиб мужчина 52
Сутки в АТО: 17 обстрелов, 3 военных ранены, 1 – погиб 48

Вчера, 11 декабря, в 16:30 на автодороге Выступовичи-Житомир вблизи села Веселовка в Коростенском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса со школьниками и автомобиля «БМВ-520», сообщает отдел коммуникации полиции Житомирской области.

По предварительной информации, 41-летний водитель автомобиля «БМВ-520», двигаясь в направлении Коростеня, не справился с управлением транспортным средством и выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автобусом «ТАТА БАЗ».

В главке отметили, что в автобусе на момент ДТП находилось 16 детей разного возраста и 28-летняя учительница местной школы. Ее с телесными повреждениями доставили в хирургическое отделение больницы. Детям оказана медицинская помощь на месте без госпитализации. Впоследствии 4 детей в возрасте 8, 11, 14 и 15 лет дополнительно обратились за медицинской помощью: у них диагностированы ушибы различных частей тела и назначено амбулаторное лечение.

Водитель «БМВ», житель областного центра, от полученных травм погиб на месте происшествия.

По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Продолжается выяснение всех обстоятельств происшествия.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

62
Теги