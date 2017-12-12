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Президент США Дональд Трамп подписал директиву, которая направлена на смену фокуса космической программы NASA на исследования и открытия человеком.

«Это знаменует собой важный шаг по возвращению американских астронавтов на Луну впервые с 1972 года для долгосрочного исследования», - сказал Трамп на церемонии подписания в Белом доме, сообщает УНИАН со ссылкой на Associated Press.

«На этот раз мы не только оставим там свой флаг и следы. Мы создадим основу для миссии к Марсу и, возможно, однажды - во многие миры за его пределами», - заявил президент США.

Ранее президенты Джордж Герберт Буш и Джорд Буш-младший также предлагали вернуть американских астронавтов на Луну, но бюджетные ограничения сорвали их планы.

О решении Трампа было объявлено в присутствии астронавта Базза Олдрина, который высаживался на Луне, и участника миссии «Аполлон-17» Харрисона Шмитта.


 
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