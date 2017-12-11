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Национальный банк оценивает потери экономики Украины вследствие разрыва торговых связей с временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей в 1,8 млрд долл. в 2017 и 0,5 млрд долл. в 2018 году.

Об этом заявил заместитель главы НБУ Олег Чурий во время встречи с представителями бизнеса, сообщает пресс-служба регулятора.


Так, в первом полугодии Нацбанк ожидал значительное замедление ВВП вследствие разрыва торговых связей с временно оккупированными территориями.

«В то же время благоприятные условия торговли, а также рекордно высокий урожай зерновых в 2016-2017 годах позволил частично компенсировать потери от блокады для торгового баланса страны, который в целом измеряются на уровне $ 1,8 млрд в 2017 году и $ 0,5 млрд в 2018», - сказал Чурий.

Как сообщал ForUm, начиная с 25 января, активисты в военной форме и народные депутаты заблокировали три основные железнодорожные ветки, соединяющие оккупированную территорию Донбасса с остальной Украиной. Из-за этого были прекращены поставки антрацита на украинские ТЭС.

15 февраля Кабинет Министров ввел чрезвычайные меры в энергетической системе Украины.  

24 октября в Кабмине заявили о преодолении последствий блокадыДонбасса.
ForUm

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