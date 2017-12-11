Государственная пограничная служба сообщила о возобновлении работы пункта пропуска «Станица Луганская» в штатном режиме.
«С сегодняшнего дня КПВВ «Станица Луганская» возобновил свою работу и работает в штатном режиме», - сообщает пресс-служба ведомства.
По данным ГПСУ, пассажиро-транспортный поток через контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения в районе проведения антитеррористической операции остается интенсивным.
Напомним, 9 декабря Госпогранслужба предупредила о приостановке работы пункта пропуска «Станица Луганская» в связи с проведением ремонтных работ.
9-10 декабря в тестовом режиме работал КПВВ «Золотое», однако, по данным Луганской ОГА, боевики не открыли КПВВ со своей стороны.
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