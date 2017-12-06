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В контрольном пункте въезда-выезда «Станица Луганская» 9 и 10 декабря будет временно прекращен пропуск граждан, сообщает пресс-служба государственной пограничной службы.

Отмечается, что это связано с ремонтом мостового перехода, который находится в КПВВ в направлении неподконтрольной территории.

«Вопрос о проведении работ по восстановлению деревянных настилов на разрушенных участках мостового перехода, который находится в КПВВ «Станица Луганская», был поднят на очередном заседании Трехсторонней группы в Минске. Восстановление разрушенного моста существенно повысит уровень безопасного движения гражданского населения, которое направляется через линию разграничения в оба направления», – говорится в сообщении.

Планируется, что контрольный пункт въезда-выезда «Станица Луганская» возобновит свою работу 11 декабря.

Напомним, разведение сил и средств в районе Станицы Луганской запланировано провести в ​​воскресенье, 10 декабря. 
ForUm

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