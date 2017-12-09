Боевики не открыли КПВВ «Золотое» на период ремонта моста в Станице Луганской. Об этом сообщает пресс-служба Луганской ОГА.
«Ремонтные работы на мостовом переходе возле КПВВ «Станица Луганская» начались по плану. Деревянную конструкцию ремонтируют специалисты Международного Комитета Красного Креста, ситуацию безопасности с обеих сторон мониторит СММ ОБСЕ», - говорится в сообщении.
Несмотря на ночной обстрел, украинская сторона открыла пункт пропуска «Золотой». Предполагалось, что таким образом гражданам будет обеспечено свободное перемещение по территории области на период прекращения работы КПВВ «Станица Луганская».
«Однако террористы в очередной раз проигнорировали инициативу украинской стороны», - резюмировали в ОГА.
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