В ОБСЕ опровергли фейк главарей ОРДО о якобы использовании силами АТО фосфорных боприпасов. Об этом сообщает украинская сторона СЦКК.

«Отчет международных наблюдателей в очередной раз опровергает фейки главарей ОРДО. Они безосновательно и нелепо обвинили ВС Украины в обстреле 8 декабря 2017 в 15:30 территории Донецкой фильтровальной станции фосфорными боеприпасами», - говорится в сообщении.

«Однако, факты зафиксированные камерой СММ ОБСЕ на Донецкой фильтровальной станции и отраженные в отчете миссии от 9 декабря 2017 года, не только не подтверждают использование фосфорных боеприпасов, но и указывают на повышенную огневую активность с востока на запад (с позиций ОРДО)», - подчеркнули в СЦКК.

«Во второй половине дня 8 декабря та же камера зафиксировала 12 взрывов неопределенного происхождения и 37 снарядов с востока на запад – все в 0,5-1,5 км на юг», - говорится в отчете ОБСЕ.

Ранее в Минобороны сообщили, что боевики выпустили фосфорную мину по украинским военным возле Новоселовки Донецкой области.