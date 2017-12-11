В причастности к исчезновению и гибели подлодки ВМС Аргентины «Сан-Хуан» заподозрили две немецкие компании. Об этом сообщает BR Recherche.

По данным издания, немецкие фирмы Ferrostaal и EnerSys-Hawker оказывали услуги по ремонту и замене деталей судна. В частности, они заменили аккумуляторы на подлодке. И, как сообщалось ранее, именно аккумуляторы на судне вышли из строя. При этом в ходе этих работ обнаружили факты коррупции. Компании также не предоставили необходимой документации по итогам работ, передает 112 Украина.

Как сообщалось, подводная лодка «Сан-Хуан» аргентинских ВМС перестала выходить на связь 15 ноября на пути из порта Ушуайя в город Мар-дель-Плата.

На борту лодки находились 44 человека. В спасательной операции участвуют 10 аргентинских военных кораблей, полярное судно из Великобритании, а также три американских самолета. Свою помощь предложили также в Бразилии, Чили, Уругвае и ЮАР.

Причиной взрыва на борту пропавшей аргентинской подлодки «Сан-Хуан» могла быть высокая концентрация водорода.

В начале декабря поиски членов экипажа были прекращены.